Предложения США могут учесть элементы, основанные на украинском видении – Зеленский

По словам Зеленского, ключевые элементы мирного плана учтут национальные интересы.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация работает в Женеве над поиском решений для прекращения войны и обеспечения долгосрочной безопасности.

«Сейчас есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, которые основаны на украинском видении и являются критически важными для национальных интересов Украины», — написал президент в соцсетях.

По его словам, продолжается работа над тем, чтобы все элементы были эффективными для достижения главной цели — окончания войны.

