Пропозиції США можуть врахувати елементи, засновані на українському баченні – Зеленський

За словами Зеленського, ключові елементи мирного плану врахують національні інтереси.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація працює в Женеві над пошуком рішень для припинення війни та гарантування тривалої безпеки.

«Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України», — написав президент у соцмережах.

За його словами, триває робота над тим, щоб усі елементи були ефективними для досягнення головної мети — закінчення війни.

