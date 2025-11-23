Зеленський анонсував переговори Коаліції охочих на початку тижня

Україна готується до обговорення мирного процесу на зустрічі Коаліції охочих.

Фото: V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перемовини представників країн Коаліції охочих заплановано на початок наступного тижня.

«Плануємо також розмову Коаліції охочих на початку наступного тижня. Цінуємо такий формат координації в ширшому колі партнерів, щоб усі були залучені та поінформовані про мирний процес», — сказав Зеленський за підсумками розмови з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Глава держави розповів канадському прем’єру про роботу переговорних команд у Швейцарії в неділю та охарактеризував розмову як хорошу й дуже корисну.

«Україна налаштована на максимально конструктивну роботу щодо кроків, які запропонувала Америка. Ми працюємо, щоб шлях до закінчення війни був реальним і щоб принципові позиції спрацювали», — зазначив Зеленський.

