Зеленский анонсировал переговоры Коалиции желающих в начале недели

Украина готовится к обсуждению мирного процесса на встрече Коалиции желающих.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры представителей стран Коалиции желающих запланированы на начало следующей недели.

«Планируем также разговор Коалиции желающих в начале следующей недели. Ценим такой формат координации в более широком кругу партнеров, чтобы все были вовлечены и информированы о мирном процессе», — сказал Зеленский по итогам разговора с премьер-министром Канады Марком Карни.

Глава государства рассказал канадскому премьеру о работе переговорных команд в Швейцарии в воскресенье и охарактеризовал разговор как хороший и очень полезный.

«Украина настроена на максимально конструктивную работу по шагам, которые предложила Америка. Мы работаем, чтобы путь к окончанию войны был реальным и чтобы принципиальные позиции сработали», — отметил Зеленский.

