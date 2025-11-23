  1. У світі

Флоренція заборонить вуличні тераси ресторанів на 50 вулицях історичного центру

16:01, 23 листопада 2025
З 2026 року столики приберуть з Понте Веккьо та площі Уффіці.
Флоренція заборонить вуличні тераси ресторанів на 50 вулицях історичного центру
Фото: The Rooftop Guide
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міська влада Флоренції з 2026 року заборонить розміщення відвідувачів на відкритому повітрі на 50 вулицях історичного центру, включно з Понте Веккьо та площею Уффіці. Про це пише The Times.

Ще 73 заклади отримають жорсткі обмеження щодо використання парасольок і огорож. Правила для чотирьох головних площ — Синьйорії, Санта-Марія-Новелла, Пітті та Республіки — визначать протягом 30 днів.

По всьому місту приберуть пластикові захисні екрани, ресторанам рекомендують використовувати зелені килими, що імітують траву.

Глава управління туризму Якопо Вічіні заявив, що заходи потрібні для захисту громадських просторів і комфорту мешканців.

Рішення критикують як жителі, які вважають його недостатнім, так і ресторатори, які попереджають про загрозу бізнесу. Експертка Іларія Агостіні зазначила, що обмеження стосуються лише естетики, а не виконання вже існих норм.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

ВС уточнив тлумачення статті 368 КК України: для кваліфікації хабаря достатньо факту вимагання

Суд поставив крапку у тривалій дискусії щодо того, чи потрібно доводити «неправомірність» дій посадовця при отриманні хабаря.

У Раді з’явився проєкт постанови, що запускає міжнародне переслідування корупціонерів і їхніх статків

Іноземні уряди планують залучити до пошуку та екстрадиції підозрюваних у корупції.

Законопроєкт 14005 не створює жодних нових підстав для стягнення житла — Мін’юст

Законопроєкт 14005 цифровізує виконавче провадження: після сплати боргу громадяни автоматично виключаються з реєстру боржників, а підстави для стягнення житла залишаються без змін.

В Умані майор у ТЦК хотів продавати аспіранту духовної академії його законну відстрочку за $3000: суд виніс вирок

Аспіранту духовної академії хотіли продати його ж право.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]