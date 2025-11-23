Флоренція заборонить вуличні тераси ресторанів на 50 вулицях історичного центру

З 2026 року столики приберуть з Понте Веккьо та площі Уффіці.

Міська влада Флоренції з 2026 року заборонить розміщення відвідувачів на відкритому повітрі на 50 вулицях історичного центру, включно з Понте Веккьо та площею Уффіці. Про це пише The Times.

Ще 73 заклади отримають жорсткі обмеження щодо використання парасольок і огорож. Правила для чотирьох головних площ — Синьйорії, Санта-Марія-Новелла, Пітті та Республіки — визначать протягом 30 днів.

По всьому місту приберуть пластикові захисні екрани, ресторанам рекомендують використовувати зелені килими, що імітують траву.

Глава управління туризму Якопо Вічіні заявив, що заходи потрібні для захисту громадських просторів і комфорту мешканців.

Рішення критикують як жителі, які вважають його недостатнім, так і ресторатори, які попереджають про загрозу бізнесу. Експертка Іларія Агостіні зазначила, що обмеження стосуються лише естетики, а не виконання вже існих норм.

