Флоренция запретит уличные террасы ресторанов на 50 улицах исторического центра

16:01, 23 ноября 2025
С 2026 года столики уберут с Понте Веккьо и площади Уффици.
Фото: The Rooftop Guide
Городские власти Флоренции с 2026 года запретят размещение посетителей на открытом воздухе на 50 улицах исторического центра, включая Понте Веккьо и площадь Уффици. Об этом пишет The Times.

Еще 73 заведения получат жесткие ограничения на использование зонтов и ограждений. Правила для четырех главных площадей — Синьории, Санта-Мария-Новелла, Питти и Республики — определят в течение 30 дней.

По всему городу уберут пластиковые защитные экраны, ресторанам рекомендуют использовать зеленые ковры, имитирующие траву.

Глава управления туризма Якопо Вичини заявил, что меры необходимы для защиты общественных пространств и комфорта жителей.

Решение критикуют как жители, которые считают его недостаточным, так и рестораторы, которые предупреждают об угрозе бизнесу. Эксперт Илария Агостини отметила, что ограничения касаются только эстетики, а не выполнения уже существующих норм.

