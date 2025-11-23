  1. В Україні

Apple, Google, Meta та Netflix увійшли до топ-платників ПДВ в Україні – Гетманцев

17:31, 23 листопада 2025
Нерезиденти сплатили 14,5 млрд грн ПДВ за е-послуги у 2025 році — на 28% більше, ніж торік.
Фото: 24tv.ua
У 2025 році нерезиденти, які надають електронні послуги в Україні, перерахували до бюджету близько 14,5 млрд грн ПДВ — на 28% більше, ніж у 2024 році. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За третій квартал 2025 року надходження склали 3,8 млрд грн.

Кількість зареєстрованих платників-нерезидентів зросла до 143.

Найбільші платники за третій квартал:

  • Apple;
  • Google;
  • Valve Corporation;
  • Meta Platforms;
  • Sony;
  • Etsy;
  • Netflix.

OnlyFans сплатив 1,6 млн доларів (близько 66,6 млн грн) — на 18% більше, ніж торік.

Гетманцев зазначив високий рівень добровільного дотримання податкового законодавства нерезидентами.

ПДВ Apple Google податки Meta Данило Гетманцев

