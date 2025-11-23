Apple, Google, Meta та Netflix увійшли до топ-платників ПДВ в Україні – Гетманцев
У 2025 році нерезиденти, які надають електронні послуги в Україні, перерахували до бюджету близько 14,5 млрд грн ПДВ — на 28% більше, ніж у 2024 році. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За третій квартал 2025 року надходження склали 3,8 млрд грн.
Кількість зареєстрованих платників-нерезидентів зросла до 143.
Найбільші платники за третій квартал:
- Apple;
- Google;
- Valve Corporation;
- Meta Platforms;
- Sony;
- Etsy;
- Netflix.
OnlyFans сплатив 1,6 млн доларів (близько 66,6 млн грн) — на 18% більше, ніж торік.
Гетманцев зазначив високий рівень добровільного дотримання податкового законодавства нерезидентами.
