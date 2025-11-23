Apple, Google, Meta и Netflix вошли в топ-плательщиков НДС в Украине – Гетманцев

Нерезиденты уплатили 14,5 млрд грн НДС за электронные услуги в 2025 году – на 28% больше, чем в прошлом году.

В 2025 году нерезиденты, предоставляющие электронные услуги в Украине, перечислили в бюджет около 14,5 млрд грн НДС — на 28% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

За третий квартал 2025 года поступления составили 3,8 млрд грн.

Количество зарегистрированных плательщиков-нерезидентов выросло до 143.

Крупнейшие плательщики за третий квартал:

Apple;

Google;

Valve Corporation;

Meta Platforms;

Sony;

Etsy;

Netflix.

OnlyFans уплатил 1,6 млн долларов (около 66,6 млн грн) — на 18% больше, чем в прошлом году.

Гетманцев отметил высокий уровень добровольного соблюдения налогового законодательства нерезидентами.

