Ексбезпековець Figure AI подав до суду за звільнення після попередження про здатність роботів «проломити череп»

Робот проломив сталь на 6,4 мм, а звіт про безпеку «скасували» перед раундом інвестицій.

Компанія Figure AI, розробник людиноподібних роботів, стала відповідачем у справі про неправомірне звільнення. Колишній керівник відділу безпеки продукції Роберт Ґруендел подав позов, стверджуючи, що його звільнили після попереджень про небезпечну силу машин, здатних «проломити людський череп». Про це повідомляє CNBC.

Ґруендел повідомляв гендиректору Бретту Адкоку та головному інженеру Кайлу Едельбергу про ризики. Він навів приклад, коли несправний робот пошкодив сталеві двері холодильника, залишивши проріз завглибшки 0,64 см. За його словами, зауваження сприйняли як «перешкоди».

Позивач стверджує, що підготовлений ним план безпеки для інвесторів «скасували» саме перед завершенням інвестиційного раунду, що може розцінюватися як введення інвесторів в оману.

Звільнення відбулося у вересні, через кілька днів після офіційних скарг про небезпеку.

Ґруендел вимагає компенсаційних і штрафних виплат та розгляду справи присяжними. Figure AI заявляє, що причиною звільнення була низька ефективність, і має намір довести необґрунтованість позову в суді.

