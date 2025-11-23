  1. У світі

Ексбезпековець Figure AI подав до суду за звільнення після попередження про здатність роботів «проломити череп»

18:43, 23 листопада 2025
Робот проломив сталь на 6,4 мм, а звіт про безпеку «скасували» перед раундом інвестицій.
Ексбезпековець Figure AI подав до суду за звільнення після попередження про здатність роботів «проломити череп»
Фото: CNBC
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Figure AI, розробник людиноподібних роботів, стала відповідачем у справі про неправомірне звільнення. Колишній керівник відділу безпеки продукції Роберт Ґруендел подав позов, стверджуючи, що його звільнили після попереджень про небезпечну силу машин, здатних «проломити людський череп». Про це повідомляє CNBC.

Ґруендел повідомляв гендиректору Бретту Адкоку та головному інженеру Кайлу Едельбергу про ризики. Він навів приклад, коли несправний робот пошкодив сталеві двері холодильника, залишивши проріз завглибшки 0,64 см. За його словами, зауваження сприйняли як «перешкоди».

Позивач стверджує, що підготовлений ним план безпеки для інвесторів «скасували» саме перед завершенням інвестиційного раунду, що може розцінюватися як введення інвесторів в оману.

Звільнення відбулося у вересні, через кілька днів після офіційних скарг про небезпеку.

Ґруендел вимагає компенсаційних і штрафних виплат та розгляду справи присяжними. Figure AI заявляє, що причиною звільнення була низька ефективність, і має намір довести необґрунтованість позову в суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд безпека звільнення ШІ роботи

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

ВС уточнив тлумачення статті 368 КК України: для кваліфікації хабаря достатньо факту вимагання

Суд поставив крапку у тривалій дискусії щодо того, чи потрібно доводити «неправомірність» дій посадовця при отриманні хабаря.

У Раді з’явився проєкт постанови, що запускає міжнародне переслідування корупціонерів і їхніх статків

Іноземні уряди планують залучити до пошуку та екстрадиції підозрюваних у корупції.

Законопроєкт 14005 не створює жодних нових підстав для стягнення житла — Мін’юст

Законопроєкт 14005 цифровізує виконавче провадження: після сплати боргу громадяни автоматично виключаються з реєстру боржників, а підстави для стягнення житла залишаються без змін.

В Умані майор у ТЦК хотів продавати аспіранту духовної академії його законну відстрочку за $3000: суд виніс вирок

Аспіранту духовної академії хотіли продати його ж право.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]