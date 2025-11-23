  1. В мире

Экс-сотрудник Figure AI подал в суд за увольнение после предупреждения о способности роботов «проломить череп»

18:43, 23 ноября 2025
Робот проломил сталь на 6,4 мм, а отчет о безопасности «отменили» перед раундом инвестиций.
Фото: CNBC
Компания Figure AI, разработчик человекоподобных роботов, стала ответчиком в деле о неправомерном увольнении. Бывший руководитель отдела безопасности продукции Роберт Груендел подал иск, утверждая, что его уволили после предупреждений об опасной силе машин, способных «проломить человеческий череп». Об этом сообщает CNBC.

Грюндел сообщал гендиректору Бретту Адкоку и главному инженеру Кайлу Эдельбергу о рисках. Он привел пример, когда неисправный робот повредил стальную дверь холодильника, оставив прорезь глубиной 0,64 см. По его словам, замечания восприняли как «препятствия».

Истец утверждает, что подготовленный им план безопасности для инвесторов «отменили» именно перед завершением инвестиционного раунда, что может расцениваться как введение инвесторов в заблуждение.

Увольнение произошло в сентябре, через несколько дней после официальных жалоб об опасности.

Груендел требует компенсационных и штрафных выплат и рассмотрения дела присяжными. Figure AI заявляет, что причиной увольнения была низкая эффективность, и намерена доказать необоснованность иска в суде.

