Не вистачає страхового стажу – як отримати тимчасову соцдопомогу замість пенсії

Непрацюючі пенсійного віку без достатнього стажу можуть отримувати виплати від держави.

Особи, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію через брак страхового стажу (менше 15 років), можуть отримувати тимчасову державну соціальну допомогу. Про це розповіли в «Дії».

Для призначення потрібно звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації чи фактичного проживання з заявою та пакетом документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка Пенсійного фонду про стаж;

декларація про доходи та майно сім’ї за 6 місяців;

за потреби — рішення про опікунство.

Рішення приймають протягом 10 днів. У разі відмови — повідомляють письмово протягом 5 днів.

Під час воєнного стану та місяць після його завершення виплати не зупиняють, навіть якщо пропущено строк перегляду. Після війни документи треба оновити протягом місяця.

У регіонах, де відділи соцзахисту не працюють, виплати проводить Ощадбанк. Якщо кошти не забрали протягом 60 днів — вони повертаються Мінсоцполітики.

Заяву можна подати особисто, через представника, поштою або електронно (за наявності технічної можливості).

