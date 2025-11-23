  1. В Україні
Не вистачає страхового стажу – як отримати тимчасову соцдопомогу замість пенсії

15:43, 23 листопада 2025
Непрацюючі пенсійного віку без достатнього стажу можуть отримувати виплати від держави.
Не вистачає страхового стажу – як отримати тимчасову соцдопомогу замість пенсії
Фото з відкритих джерел
Особи, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію через брак страхового стажу (менше 15 років), можуть отримувати тимчасову державну соціальну допомогу. Про це розповіли в «Дії».

Для призначення потрібно звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації чи фактичного проживання з заявою та пакетом документів:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • довідка Пенсійного фонду про стаж;
  • декларація про доходи та майно сім’ї за 6 місяців;
  • за потреби — рішення про опікунство.

Рішення приймають протягом 10 днів. У разі відмови — повідомляють письмово протягом 5 днів.

Під час воєнного стану та місяць після його завершення виплати не зупиняють, навіть якщо пропущено строк перегляду. Після війни документи треба оновити протягом місяця.

У регіонах, де відділи соцзахисту не працюють, виплати проводить Ощадбанк. Якщо кошти не забрали протягом 60 днів — вони повертаються Мінсоцполітики.

Заяву можна подати особисто, через представника, поштою або електронно (за наявності технічної можливості).

