Не хватает страхового стажа – как получить временную соцпомощь вместо пенсии

Неработающие пенсионного возраста без достаточного стажа могут получать выплаты от государства.

Фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Лица, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие права на пенсию из-за недостатка страхового стажа (менее 15 лет), могут получать временную государственную социальную помощь. Об этом рассказали в «Дії».

Для назначения необходимо обратиться в орган социальной защиты по месту регистрации или фактического проживания с заявлением и пакетом документов:

паспорт;

идентификационный код;

справка Пенсионного фонда о стаже;

декларация о доходах и имуществе семьи за 6 месяцев;

при необходимости — решение об опекунстве.

Решение принимается в течение 10 дней. В случае отказа — сообщают письменно в течение 5 дней.

Во время военного положения и месяц после его завершения выплаты не приостанавливаются, даже если пропущен срок пересмотра. После войны документы нужно обновить в течение месяца.

В регионах, где отделы соцзащиты не работают, выплаты проводит Ощадбанк. Если средства не забрали в течение 60 дней — они возвращаются Минсоцполитики.

Заявление можно подать лично, через представителя, по почте или электронно (при наличии технической возможности).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.