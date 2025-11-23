Не хватает страхового стажа – как получить временную соцпомощь вместо пенсии
Лица, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие права на пенсию из-за недостатка страхового стажа (менее 15 лет), могут получать временную государственную социальную помощь. Об этом рассказали в «Дії».
Для назначения необходимо обратиться в орган социальной защиты по месту регистрации или фактического проживания с заявлением и пакетом документов:
- паспорт;
- идентификационный код;
- справка Пенсионного фонда о стаже;
- декларация о доходах и имуществе семьи за 6 месяцев;
- при необходимости — решение об опекунстве.
Решение принимается в течение 10 дней. В случае отказа — сообщают письменно в течение 5 дней.
Во время военного положения и месяц после его завершения выплаты не приостанавливаются, даже если пропущен срок пересмотра. После войны документы нужно обновить в течение месяца.
В регионах, где отделы соцзащиты не работают, выплаты проводит Ощадбанк. Если средства не забрали в течение 60 дней — они возвращаются Минсоцполитики.
Заявление можно подать лично, через представителя, по почте или электронно (при наличии технической возможности).
