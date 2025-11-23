  1. В Україні
Європа та Канада готують план Б: чим замінять американські розвіддані для України

17:49, 23 листопада 2025
Обговорюються комерційні супутники та європейські системи на випадок припинення обміну даними США.
Європа та Канада готують план Б: чим замінять американські розвіддані для України
Союзники України розглядають варіанти компенсації можливого припинення США обміну розвідданими через незгоду Києва з американським мирним планом. Про це пише Politico з посиланням на дискусії на Міжнародному форумі з безпеки в Галіфаксі.

Тимчасовий керівник програми оборонних інновацій НАТО DIANA Джеймс Аппатурай визнав унікальність можливостей США, але вказав на комерційні технології, зокрема фінську компанію ICEYE, яка вже постачає розвіддані Україні. ICEYE має 5–10 супутників і планує запустити ще 10–15 протягом двох років.

ЄС використовує власні системи Galileo та Copernicus, але визнає відставання у супутниковому інтернеті: альтернатива Starlink (IRIS²) з’явиться лише у 2030 році.

Канада готова частково замінити американські дані — раніше постачала знімки RADARSAT-2. Генерал Дженні Каріган зазначила, що без США з’являються прогалини у довготривалій точності ударів, але дрони та інші засоби можуть частково закрити їх.

Представників американського військового командування на форумі не було, тож союзники лише оцінюють ризик припинення обміну розвідданими.

