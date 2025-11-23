Европа и Канада готовят план Б: чем заменят американские разведданные для Украины

Обсуждаются коммерческие спутники и европейские системы на случай прекращения обмена данными США.

Союзники Украины рассматривают варианты компенсации возможного прекращения США обмена разведданными из-за несогласия Киева с американским мирным планом. Об этом пишет Politico со ссылкой на дискуссии на Международном форуме по безопасности в Галифаксе.

Временный руководитель программы оборонных инноваций НАТО DIANA Джеймс Аппатурай признал уникальность возможностей США, но указал на коммерческие технологии, в частности финскую компанию ICEYE, которая уже поставляет разведданные Украине. ICEYE имеет 5–10 спутников и планирует запустить еще 10–15 в течение двух лет.

ЕС использует собственные системы Galileo и Copernicus, но признает отставание в спутниковом интернете: альтернатива Starlink (IRIS²) появится только в 2030 году.

Канада готова частично заменить американские данные — ранее поставляла снимки RADARSAT-2. Генерал Дженни Кариган отметила, что без США появляются пробелы в долгосрочной точности ударов, но дроны и другие средства могут частично закрыть их.

Представителей американского военного командования на форуме не было, поэтому союзники только оценивают риск прекращения обмена разведданными.

