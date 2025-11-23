  1. У світі

У Шотландії розглядають дозвіл абортів за статтю дитини

15:25, 23 листопада 2025
Експертна комісія пропонує скасувати вимогу двох лікарських підписів для аборту до 24 тижнів.
У Шотландії розглядають дозвіл абортів за статтю дитини
Фото ілюстративне
У Шотландії можуть дозволити аборти на підставі статі плоду, що наразі заборонено Законом про аборти 1967 року. Про це пише The Telegraph.

Експертна комісія рекомендувала не включати пряму заборону такої практики до нового законодавства, назвавши її «непотрібною й потенційно шкідливою». На думку експертів, заборона вимагає «недоречних розпитувань» і може призвести до упередженості щодо національностей, де такі аборти вважаються нормою.

Комісія також пропонує:

  • скасувати вимогу двох лікарських підписів для аборту до 24 тижнів;
  • після 24 тижнів враховувати не лише медичні, а й «фізичні, психологічні та соціальні обставини» жінки (наркозалежність, домашнє насильство тощо), але не бідність.

Речниця кампанії Stop Gendercide Деві Шах заявила, що легалізація ускладнить жінкам опір тиску родичів чи партнерів зробити аборт через стать дитини. За її словами, такі випадки вже фіксують у Британії.

Огляд законодавства завершать до травня 2026 року. Міністерка охорони здоров’я жінок Шотландії пообіцяла уважно розглянути всі висновки.

