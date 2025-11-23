В Шотландии рассматривают разрешение абортов по полу ребенка

Экспертная комиссия предлагает отменить требование двух врачебных подписей для аборта до 24 недель.

В Шотландии могут разрешить аборты на основании пола плода, что в настоящее время запрещено Законом об абортах 1967 года. Об этом пишет The Telegraph.

Экспертная комиссия рекомендовала не включать прямой запрет такой практики в новое законодательство, назвав его «ненужным и потенциально вредным». По мнению экспертов, запрет требует «неуместных расспросов» и может привести к предвзятости в отношении национальностей, где такие аборты считаются нормой.

Комиссия также предлагает:

отменить требование двух врачебных подписей для аборта до 24 недель;

после 24 недель учитывать не только медицинские, но и «физические, психологические и социальные обстоятельства» женщины (наркозависимость, домашнее насилие и т. д.), но не бедность.

Спикер кампании Stop Gendercide Дэви Шах заявила, что легализация усложнит женщинам сопротивление давлению родственников или партнеров сделать аборт из-за пола ребенка. По ее словам, такие случаи уже фиксируются в Великобритании.

Обзор законодательства завершат к маю 2026 года. Министр здравоохранения женщин Шотландии пообещала внимательно рассмотреть все выводы.

