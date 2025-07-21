Зеленский анонсировал новые контракты на дроны-перехватчики

Правительство уже 22 июля должно принять соответствующие решения по обеспечению новых поставок.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении содержательного совещания, посвященного разработке, производству и закупке беспилотников для нужд обороны. По его словам, во встрече приняли участие представители правительства, Совета национальной безопасности и обороны, Вооруженных Сил Украины и Офиса Президента.

«Проанализировали все направления по необходимым дронам, и особый акцент — на дронах-перехватчиках», — отметил Зеленский в обращении.

По его словам, в ходе совещания были заслушаны доклады по каждой действительно эффективной разработке. Президент подчеркнул: государство будет «максимально заключать контракты» на те решения, которые уже доказали свою эффективность на практике.

Зеленский также сообщил, что правительство уже завтра должно принять соответствующие решения по обеспечению новых поставок. Заявленные объемы позволят существенно усилить защиту украинских позиций на фронте, а также обеспечить безопасность в городах и селах.

«Ответственность за выполнение контрактов — персональная», — подчеркнул глава государства.

Отдельно Президент добавил, что Украина продолжает работу над масштабированием «дипстрайков».

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