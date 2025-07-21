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Зеленський анонсував нові контракти на дрони-перехоплювачі

16:49, 21 липня 2025
Уряд вже 22 липня має ухвалити відповідні рішення щодо забезпечення нових постачань.
Зеленський анонсував нові контракти на дрони-перехоплювачі
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Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення змістовної наради, присвяченої розвитку, виробництву та закупівлям безпілотників для потреб оборони. За його словами, участь у зустрічі взяли представники уряду, Ради національної безпеки і оборони, Збройних Сил України та Офісу Президента.

«Проаналізували всі напрями щодо необхідних дронів, і особливий акцент – на дронах-перехоплювачах», — зазначив Зеленський у зверненні.

За його словами, під час наради були заслухані доповіді щодо кожної справді ефективної розробки. Президент наголосив: держава буде «максимально контрактувати» ті рішення, які вже довели свою дієвість на практиці.

Зеленський також повідомив, що уряд вже завтра має ухвалити відповідні рішення щодо забезпечення нових постачань. Заявлені обсяги дозволять суттєво посилити захист українських позицій на фронті, а також забезпечити безпеку в містах і селах.

«Відповідальність за виконання контрактів – персональна», — підкреслив глава держави.

Окремо Президент додав, що Україна продовжує роботу над масштабуванням «дипстрайків».

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війна Володимир Зеленський

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