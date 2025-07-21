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Прикордонні землі для інфраструктури оборони — виключно державна власність, — Велика Палата ВС

16:58, 21 липня 2025
Землі прикордонної смуги вздовж державного кордону України, які використовуються для облаштування інженерно-технічних споруд, можуть перебувати лише в державній власності – ВП ВС.
Прикордонні землі для інфраструктури оборони — виключно державна власність, — Велика Палата ВС
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Велика Палата Верховного Суду вказала, що земельні ділянки у межах прикордонної смуги шириною 30–50 метрів вздовж державного кордону України, що використовуються для будівництва й утримання інженерно-технічних споруд, є землями оборони та можуть перебувати виключно у державній власності.

Такий висновок суд зробив у справі за позовом прокурора, який оскаржив передачу державних земель до комунальної власності однієї із сільрад. Прокурор стверджував, що такі земельні ділянки частково розташовані в межах прикордонної смуги, яка встановлена вздовж державного кордону України, що свідчить про належність цих земельних ділянок у частині накладення до земель оборони, які можуть перебувати лише в державній власності та не підлягають передачі до комунальної власності, а також щодо яких встановлений спеціальний режим використання.

Суди нижчих інстанцій позов відхилили, зазначивши, що перебування ділянки в межах прикордонної смуги не підтверджує її належності до земель оборони та не впливає на її цільове призначення. Проте Велика Палата з таким підходом не погодилась.

ВС наголосив: законодавець визначив як правовий режим земельних ділянок у межах прикордонної смуги, так і спеціальний правовий режим земельних ділянок у межах прикордонної смуги шириною 30–50 метрів уздовж лінії державного кордону для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій тощо.

Помістивши відповідні правила про земельні ділянки в межах прикордонної смуги шириною 30–50 метрів уздовж лінії державного кордону в ст. 77 «Землі оборони» ЗК України, встановивши мету виокремлення такої категорії земель – для забезпечення національної безпеки та оборони, дотримання режиму державного кордону, законодавець відніс ці земельні ділянки в межах прикордонної смуги до категорії земель оборони, для яких передбачений особливий режим використання.

Отже, землі прикордонної смуги шириною 30–50 метрів уздовж лінії державного кордону належать до земель оборони і використовуються для забезпечення діяльності ДПС України, зокрема для облаштування та утримання інженерно-технічних споруд, прикордонних знаків, просік, комунікацій та інших об’єктів. Ці землі мають особливий правовий режим, запроваджений законодавством, і використовуються з обмеженнями, передбаченими для забезпечення національної безпеки та оборони держави на кордоні.

Інші земельні ділянки в межах прикордонної смуги, які не використовуються для розташування прикордонної інженерної інфраструктури та не підлягають обов’язковому відведенню в постійне користування військовим частинам ДПС України, тобто мають інший правовий режим і не належать до земель оборони, можуть перебувати в комунальній та приватній власності.

Таким чином, у цій справі прокурор має довести, яка саме площа земельних ділянок, у яких межах накладається на 50-метрову смугу вздовж кордону. Захистити право без з’ясування повних відомостей про спірні земельні ділянки та їх ідентифікації неможливо.

Постанова ВП ВС від 2 липня 2025 року у справі № № 902/122/24 (провадження № 12-15гс25).

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