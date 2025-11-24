  1. В Україні

На Сумщині батьки довели до смерті свого двомісячного сина: яке покарання їм загрожує

20:30, 24 листопада 2025
На Сумщині подружжю загрожує до п'яти років за ґратами через смерть їхнього двомісячного сина.
Фото: поліція
На Сумщині подружжя, яке звинувачують у неналежному догляді, що призвело до смерті їх двохмісячного малюка від вірусної інфекції, постане перед судом. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі, повідомили в обласній поліції.

«У ході слідства встановлено, що новонароджений хлопчик, який з’явився на світ 21 квітня 2024 року, не отримував від батьків належного догляду та повноцінного харчування. Через це у дитини спостерігалося різке зниження ваги, затримка розвитку та інші ознаки виснаження. Більше того, коли хлопчик занедужав, батьки вчасно не звернулись за медичною допомогою, відтак 15 липня 2024 року дитина померла від вірусної інфекції невстановленої етіології», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за даними експертів, між невиконанням матір’ю та батьком обов`язків та настанням смерті дитини є причинно-наслідковий зв’язок. Оскільки своєчасне звернення до медиків з проведенням відповідного лікування, дозволило б призупинити розвиток дистрофічних змін організму, покращити стан імунної системи і вплинули б на тяжкість перебігу інфекційних захворювань.

Наразі слідство у справі завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

суд поліція діти досудове розслідування

