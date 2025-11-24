  1. В Украине

В Сумской области родители довели до смерти своего двухмесячного сына: какое наказание им грозит

20:30, 24 ноября 2025
В Сумской области супругам грозит до пяти лет за решеткой за смерть их двухмесячного сына.
В Сумской области родители довели до смерти своего двухмесячного сына: какое наказание им грозит
Фото: полиция
В Сумской области супруги, обвиняемые в ненадлежащем уходе, что привело к смерти их двухмесячного малыша от вирусной инфекции, предстанут перед судом. Им грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в областной полиции.

«В ходе следствия установлено, что новорожденный мальчик, появившийся на свет 21 апреля 2024 года, не получал от родителей должного ухода и полноценного питания. Поэтому у ребенка наблюдалось резкое снижение веса, задержка развития и другие признаки истощения. Более того, когда мальчик заболел, родители вовремя не обратились за медицинской помощью, вследствие чего, 15 июля 2024 года ребенок умер от вирусной инфекции неустановленной этиологии», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным экспертов, между неисполнением матерью и отцом обязанностей и наступлением смерти ребенка есть причинно-следственная связь. Поскольку своевременное обращение к медикам с проведением соответствующего лечения, позволило бы приостановить развитие дистрофических изменений организма, улучшить состояние иммунной системы и повлиять на тяжесть течения инфекционных заболеваний.

Сейчас следствие по делу завершено, обвинительный акт направлен в суд. 

суд полиция дети досудебное расследование

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

