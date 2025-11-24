В Офісі Генпрокурора заперечили підготовку підозри народному депутату

Офіс Генпрокурора повідомляє, що інформація про погоджену підозру народному депутату за статтею «державна зрада» не відповідає дійсності.

В Офісі Генерального прокурора заявили, що інформація про нібито підготовлену чи погоджену підозру народному депутату за статтею про державну зраду не відповідає дійсності.

Зазначається, що в ОГП не мають підстав для такого процесуального рішення.

"Ситуація щодо інших осіб, згаданих у матеріалі, зокрема керівників інших правоохоронних органів - аналогічна. За наявності належних і юридично підтверджених підстав рішення про підозру ухвалюватимуться виключно у межах закону", - заявили в Офісі Генпрокурора.

