В Офисе Генпрокурора отрицают подготовку подозрения народному депутату

Офис Генпрокурора сообщает, что информация о согласованном подозрении народному депутату по статье «государственная измена» не соответствует действительности.

В Офисе Генерального прокурора заявили, что информация о якобы подготовленном или согласованном подозрении народному депутату по статье о государственной измене не соответствует действительности.

Отмечается, что в ОГП нет оснований для такого процессуального решения.

"Ситуация в отношении других лиц, упомянутых в материале, в том числе руководителей других правоохранительных органов, - аналогична. При наличии надлежащих и юридически подтвержденных оснований решения о подозрении будут приниматься исключительно в рамках закона", - заявили в Офисе Генпрокурора.

