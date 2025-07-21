Глава Минфина США призвал Европу ввести вторичные тарифы против России вслед за США

Скотт Бессент призвал европейских союзников присоединиться к введению вторичных тарифов против России, если соответствующий законопроект будет принят в США.

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Министр финансов США Скотт Бессент призвал европейских союзников присоединиться к введению вторичных тарифов против России, если соответствующий законопроект будет принят в США. Об этом он заявил в эфире телеканала CNBC.

Бессент отметил, что в Вашингтоне пока не определились с точными сроками введения новых ограничений — это может быть 10, 30 или 50 дней. Но, по его словам, «любая страна, которая будет покупать российскую нефть, находящуюся под санкциями, будет обложена вторичными тарифами до 100%».

Он также подчеркнул, что Сенат США соглашается с президентом страны Дональдом Трампом в том, что тарифы могут быть действенным инструментом достижения политических целей.

«Это революционно. Президент Трамп изменил саму суть дискуссии. И я призываю наших европейских партнёров, которые много говорили, последовать за нами, если мы всё же введём эти вторичные тарифы», — подчеркнул Бессент.

Отметим, что США готовят 500% тариф на товары стран, которые покупают российскую нефть — большинство Сената поддерживает жесткие санкции против РФ.

В то же время Грэм, который является соавтором законопроекта о санкциях против РФ, предлагает сделать исключение в своем законопроекте, чтобы не наказывать некоторые страны ЕС, которые торгуют с РФ, но помогают обороне Украины.

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