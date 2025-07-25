Трамп рассматривает возможность введения вторичных санкций против РФ раньше, чем через 50 дней

Дональд Трамп допустил введение вторичных санкций против РФ ранее объявленного им срока.

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США не исключают возможности введения вторичных санкций против России, и это может произойти до истечения объявленного 50-дневного срока. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе общения с журналистами.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли он возможность введения вторичных санкций раньше, чем через 50 дней, Трамп ответил: "Возможно, да".

"Мы рассматриваем всю ситуацию. Возможно, нам придется ввести вторичные санкции", – заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, а представитель Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что, если урегулирование войны в Украине не удастся достичь в течение 50 дней, США введут 100% пошлины и вторичные санкции в отношении РФ.

Напомним, что глава Минфина США призвал Европу ввести вторичные тарифы против России вслед за США.

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