Мінцифри повідомило, що її агентство оштрафувало Телеграм-канал «Труха Україна» на 4,8 мільйона за незаконну рекламу казино

Підконтрольне Мінцифри агентство PlayCity виявило, що цей Telegram-канал системно рекламував азартні ігри з порушенням закону.

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Підконтрольне Мінцифри агентство PlayCity оштрафувало на 4,8 мільйона гривень Телеграм-канал «Труха Україна» за незаконну рекламу азартних ігор. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Як повідомляється, фахівці PlayCity виявили:

систематичну незаконну рекламу азартних ігор;

відсутність реєстрації в Реєстрі субʼєктів у сфері медіа, що є обовʼязковим для легальної реклами;

маніпулятивні фрази, що вводять в оману;

відсутність попередження про ігрову залежність;

рекламу без договору з ліцензованими організаторами.

Зазначається, що це перший випадок в Україні штрафу Телеграм-каналу за рекламу казино.

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