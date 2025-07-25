Мінцифри повідомило, що її агентство оштрафувало Телеграм-канал «Труха Україна» на 4,8 мільйона за незаконну рекламу казино

Підконтрольне Мінцифри агентство PlayCity оштрафувало на 4,8 мільйона гривень Телеграм-канал «Труха Україна» за незаконну рекламу азартних ігор. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
Як повідомляється, фахівці PlayCity виявили:
Зазначається, що це перший випадок в Україні штрафу Телеграм-каналу за рекламу казино.
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