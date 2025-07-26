Загроза сарани з півдня – аграріям радять не зволікати з моніторингом посівів

Держпродспоживслужба закликає до посиленого моніторингу через загрозу сарани в південних регіонах України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) звернулася до сільгоспвиробників, органів місцевого самоврядування та інших зацікавлених сторін із закликом проводити постійний фітосанітарний моніторинг у зв’язку з активізацією розвитку сарани в південних регіонах країни.

«Умови у окремих регіонах України можуть бути сприятливими для розвитку личинок сарани. З метою попередження можливих втрат сільгоспкультур важливо своєчасно виявляти місця концентрації комах і вживати відповідних заходів», – зазначили у відомстві.

Особливий режим захисту рослин наразі запроваджено в Запорізькій області, зокрема на території Кушугумської селищної ради Запорізького району та в місті Запоріжжя. Там активно проводяться локалізаційні та ліквідаційні заходи для боротьби з осередками саранових.

У Дніпропетровській області чисельність сарани наразі не становить загрози для сільськогосподарських угідь.

У Херсонській області після успішного проведення винищувальних заходів проти сарани розглядається можливість скасування особливого режиму захисту рослин. Успішно ліквідовано осередки сарани також в Одеській області.

«На території інших областей України проводяться обстеження територій, наразі не фіксується фактів збільшення чисельності саранових», – повідомили в Держпродспоживслужбі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.