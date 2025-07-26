Угроза саранчи с юга – аграриям советуют не медлить с мониторингом посевов

Госпродпотребслужба призывает к усиленному мониторингу из-за угрозы саранчи в южных регионах Украины.

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Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) обратилась к сельхозпроизводителям, органам местного самоуправления и другим заинтересованным сторонам с призывом проводить постоянный фитосанитарный мониторинг в связи с активизацией развития саранчи в южных регионах страны.

«Условия в отдельных регионах Украины могут быть благоприятными для развития личинок саранчи. С целью предупреждения возможных потерь сельхозкультур важно своевременно выявлять места концентрации насекомых и принимать соответствующие меры», — отметили в ведомстве.

Особый режим защиты растений в настоящее время введен в Запорожской области, в частности на территории Кушугумского поселкового совета Запорожского района и в городе Запорожье. Там активно проводятся локализационные и ликвидационные мероприятия по борьбе с очагами саранчи.

В Днепропетровской области численность саранчи в настоящее время не представляет угрозы для сельскохозяйственных угодий.

В Херсонской области после успешного проведения истребительных мероприятий против саранчи рассматривается возможность отмены особого режима защиты растений. Успешно ликвидированы очаги саранчи также в Одесской области.

«На территории других областей Украины проводятся обследования территорий, на данный момент не фиксируется фактов увеличения численности саранчовых», – сообщили в Госпродпотребслужбе.

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