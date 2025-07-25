Ровенский апелляционный суд объяснил, какой суд уполномочен рассматривать дела о возмещении материального ущерба, причиненного руководителем предприятия

Спор о возмещении материального вреда, причиненного руководителем предприятия, относится к юрисдикции хозяйственного суда, а не гражданского.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский апелляционный суд отменил обжалуемое истцом — частным высшим учебным заведением — судебное решение, которым суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска о возмещении материального ущерба, причинённого руководителем предприятия — ответчиком по делу, и в соответствии с ч. 1 ст. 256 Гражданского процессуального кодекса Украины разъяснил истцу его право в течение десяти дней со дня получения постановления обратиться в апелляционный суд с заявлением о направлении дела в соответствующий суд хозяйственной юрисдикции. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суду известно, что в 2019 году частное высшее учебное заведение обратилось с иском к ответчику, который согласно приказу, изданному на основании протокола Общего собрания Учредителей Колледжа, приступил к выполнению обязанностей директора образовательного учреждения.

Во время пребывания ответчика в должностях и.о. и в.и.о. директора Колледжа, истец заключил ряд договоров, по которым были осуществлены платежи.

В материалах дела также содержится решение апелляционного хозяйственного суда, которым признано недействительным решение Общего собрания Учредителей Колледжа.Истец, считая такие действия ответчика неправомерными, обратился в суд первой инстанции с иском о возмещении материального ущерба, причинённого руководителем предприятия.

Местный суд отказал в удовлетворении иска, мотивируя своё решение недоказанностью исковых требований: какими именно действиями истцу причинён материальный ущерб, в чём он выражается, противоправность действий ответчика, наличие причинной связи между ущербом и противоправными действиями.

Не согласившись с позицией суда первой инстанции, истец обжаловал судебное решение в Ровенский апелляционный суд. Он просил отменить его и принять новое решение — о полном удовлетворении исковых требований.

Коллегия судей, проверив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, выслушав объяснения участников судебного разбирательства, пришла к выводу о частичном удовлетворении апелляционной жалобы по следующим основаниям.

Истец по делу имеет организационно-правовую форму общества с ограниченной ответственностью.

Согласно ч. 1 ст. 80 Хозяйственного кодекса Украины, к хозяйственным обществам относятся: акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, полные товарищества, командитные товарищества.

Как указано в ч. 1 ст. 42 Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», должностными лицами общества являются члены исполнительного органа, наблюдательного совета, а также иные лица, предусмотренные уставом общества.

Из содержания устава частного высшего учебного заведения следует, что директор колледжа является должностным лицом общества и несёт ответственность перед учредителями за деятельность Колледжа, в том числе за финансово-хозяйственную.

Учитывая эти обстоятельства, ответчик, как директор Колледжа, относится к кругу субъектов, на которых распространяется действие п. 12 ч. 1 ст. 20 Хозяйственного процессуального кодекса Украины (далее — ХПК Украины) и считается должностным лицом юридического лица — истца по делу.

Правоотношения, возникшие между сторонами относительно возмещения ущерба, причинённого руководителем предприятия, в частности исковое требование о взыскании убытков, вызванных необоснованной выплатой заработной платы, касаются действий ответчика при осуществлении им своих полномочий именно как должностного лица — директора предприятия.

Такие выводы соответствуют правовой позиции Верховного Суда, изложенной в постановлении Большой Палаты от 14 апреля 2020 года по делу № 910/12217/19 (производство № 12-24гс20), где указано, что наличие трудовых отношений между собственником (участником, акционером) юридического лица и должностным лицом этого юридического лица не влияет на определение юрисдикции споров по искам собственника (участника, акционера) к такому должностному лицу о возмещении убытков, причинённых юридическому лицу действиями или бездействием должностного лица, поданным собственником (участником, акционером) в интересах юридического лица. Такие споры подлежат рассмотрению хозяйственными судами в соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 20, ч. 1 ст. 54 ХПК Украины.

С учётом установленных обстоятельств, иск учебного заведения к ответчику о возмещении материального ущерба, причинённого руководителем предприятия, не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку относится к хозяйственной юрисдикции.

Ровенский апелляционный суд постановил отменить обжалуемое истцом решение суда предыдущей инстанции и закрыть производство по делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 255 ГПК Украины.

Соблюдая требования ч. 1 ст. 256 указанного Кодекса, апелляционный суд разъяснил истцу его право в течение десяти дней с момента получения постановления обратиться в Ровенский апелляционный суд с заявлением о направлении дела в соответствующий суд хозяйственной юрисдикции.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 17 июля 2025 года по делу № 569/6630/19 (производство № 22-ц/4815/791/25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.