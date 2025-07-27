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Дональд Трамп теряет терпение в отношении России – госсекретарь США Марко Рубио

09:26, 27 июля 2025
Трамп теряет терпение из-за безрезультатности диалога с Россией по поводу завершения войны в Украине.
Дональд Трамп теряет терпение в отношении России – госсекретарь США Марко Рубио
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Президент США Дональд Трамп теряет терпение и желание продолжать ожидать от РФ шагов, которые приведут к окончанию войны в Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в эфире Fox News.

В частности, Рубио упомянул телефонные разговоры Трампа с Путиным, которые ни к чему не привели.

«Трамп теряет терпение, он теряет волю продолжать ждать, пока российская сторона что-то сделает, чтобы завершить эту войну. Это не его война, но он хочет довести ее до конца», — отметил он.

«Он (Трамп) не позволит втянуть себя в эту ловушку. Он не собирается вести бесконечные разговоры ради разговоров», — добавил Рубио.

Он подчеркнул, что американский лидер многое понял о человеческой природе и поведении, ведь на протяжении 40 или 50 лет имел дело с «самыми жесткими людьми в бизнесе».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает возможность введения вторичных санкций против РФ раньше, чем через 50 дней.

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США россия рф Украина Дональд Трамп война Рубио

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