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У Китаї затримали подружжя, яке продавало цеглу з Великої Китайської стіни

12:08, 27 липня 2025
Зловмисники виставили на онлайн-продаж щонайменше 100 історичних цеглин часів династії Мін, кожну — по 14 доларів.
У Китаї затримали подружжя, яке продавало цеглу з Великої Китайської стіни
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У Китаї поліція міста Ліньфень припинила торгівлю цеглою з Великої Китайської стіни – об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомляє Guancha.

Зокрема, правоохоронці затримали подружжя з села Бейчжунхуан, яке продавало історичні матеріали на електронній платформі. За один камінь просили близько 14 доларів без урахування доставки. За попередніми даними, їм вдалося реалізувати щонайменше 100 таких «товарів».

Йдеться про цеглу, ймовірно, зняту з ділянки Великої китайської стіни, збудованої в період династії Мін (1368–1644 роки). Відтак вік цих матеріалів перевищує 400 років. Деякі покупці залишали позитивні відгуки, зазначаючи, що цегла справді «стара» й що вони планують замовити ще.

Наразі не повідомляється, яке саме покарання загрожує зловмисникам, однак у Китаї незаконне втручання в об’єкти культурної спадщини є серйозним злочином, що може тягнути за собою кримінальну відповідальність.

Електронна платформа, на якій велася торгівля, пообіцяла розібратися з інцидентом і, у разі підтвердження фактів, видалити товар та заблокувати магазин. Водночас місцева культурно-туристична адміністрація також повідомила, що взяла ситуацію на контроль і проводить перевірку.

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Китай

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