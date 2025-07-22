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Помічники суддів повинні отримати статус державних службовців – Станіслав Кравченко

07:35, 22 липня 2025
Права помічників суддів мають бути захищені, оскільки деякі судді часто звільняють своїх помічників.
Помічники суддів повинні отримати статус державних службовців – Станіслав Кравченко
Джерело фото: Верховний Суд
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Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко вважає, що помічники суддів знову мають отримати статус державних службовців.

Нагадаємо, що до 2016 року помічники суддів відносилися до державних службовців, однак втратили відповідний статус після змін до законів «Про державну службу» та «Про судоустрій і статус суддів». Наразі помічники суддів відносяться до патронатної служби, тобто їх працевлаштування залежить від «патрона» - судді, народного депутата, керівника державної установи тощо.

«Я вважаю, що помічники суддів повинні бути державними службовцями», - повідомив Станіслав Кравченко 21 липня під час обговорення проблем функціонування державної та патронатної служби в органах судової влади, яке відбулося у Кловському палаці.  

Також голова ВС розповів про необхідність забезпечення прав помічників суддів, наприклад, за зразком захисту прав державних службовців.

«Помічник судді має бути захищеним, зокрема в питанні гарантії права на працю. Коли я був головою Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, то бачив, як деякі судді Верховного Суду часто змінюють помічників через те, що вони їм не підходять з тієї або іншої причини. Такий підхід до помічників суддів навряд чи є справедливим», - зазначив Станіслав Кравченко.

Крім того, на думку голови Верховного Суду було б доцільно створити єдину інформаційну базу помічників суддів, до якої би вносилися відомості про помічників суддів, які мають бажання працювати в судах тієї або іншої інстанції та спеціалізації.

Автор В’ячеслав Хрипун

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суддя Верховний Суд Станіслав Кравченко

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