Практика судів
  1. В Україні

«Їздили у відрядження»: у НАБУ відповіли на заяви СБУ щодо сприяння детективів у виїзді олігарху

20:34, 21 липня 2025
У НАБУ заявили, що детективи їздили у відрядження на запрошення Ініціативи з повернення вкрадених активів
«Їздили у відрядження»: у НАБУ відповіли на заяви СБУ щодо сприяння детективів у виїзді олігарху
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомили у СБУ, два співробітники НАБУ брали участь у операції з вивезення за кордон одного з відомих олігархів. Вони при цьому знаходилися у сусідньому купе поїзда «для підстраховки». Відповідну «спецоперацію», за даними слідства, також організував Федір Христенко.

«Під час обшуків у контактерів депутата від забороненої партії ОПЗЖ Христенка знайшли матеріали кримінальних проваджень НАБУ, зокрема документи негласного стеження за фігурантами, а також анкети кандидатів у детективи Бюро, що свідчить про російський вплив та системні витоки інформації з антикорупційного відомства», - заявили в СБУ.

У свою чергу в НАБУ заявили, що детективи їздили у відрядження — на запрошення Ініціативи з повернення вкрадених активів (StAR), яка є спільною програмою Світового банку та Управління ООН з наркотиків та злочинності.

«Поїздка була офіційною, завчасно погодженою і відбулася з метою участі у серії двосторонніх зустрічей у межах Глобального форуму з повернення активів, що проходив 25-27 червня у Відні.

Жоден з учасників відрядження не знайомий із особою, згаданою у відео СБУ. Співробітники НАБУ не мають жодного стосунку до поширених у відео тверджень, зокрема щодо так званої «допомоги у втечі» чи «купе прикриття».

Національне бюро як незалежний орган з викриття топкорупції здійснює свою діяльність виключно у межах закону. Жодна особа  незалежно від посади чи статусу не має впливу на перебіг розслідувань.

До повідомлення додаємо офіційне підтвердження від організаторів заходу — лист Ініціативи StAR», - заявили у НАБУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАБУ СБУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський повідомив, що рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу

За його словами, рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

У НАБУ прокоментували затримання СБУ співробітника ЦА НАБУ, роботу якого курував екс-охоронець Януковича

У СБУ заявили, що повідомляли керівництво НАБУ про ризики, але керівництво Бюро не відреагувало – водночас у НАБУ заявили, що зверталися до СБУ стосовно відповідного співробітника.

Іноземні експерти забезпечили об’єктивність і неупередженість відбору членів ВРП та ВККС – Вища рада правосуддя

Досвід роботи Етичної ради та Конкурсної комісії з добору членів ВККС у ВРП визнали успішним.

В СБУ заявили про виявлені ознаки російського впливу на НАБУ

Як зазначає СБУ, на обшуках у контактів Федора Христенка виявлені матеріали проваджень НАБУ та анкети кандидатів у детективи, що свідчить «про російський вплив на НАБУ та системні витоки інформації».

Денис Маслов вніс законопроект про підвищення окладів суддям місцевих судів до 90 тисяч грн, але є нюанс

Зміни передбачають обрахунок окладів суддів в орудних величинах, а розмір орудної величини буде встановлено Кабміном, доручення якому з «бажаним» розміром цієї величини міститься в іншому законопроекті, який зареєстрували Руслан Стефанчук, Галина Третьякова, Данило Гетманцев та інші.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду