«Їздили у відрядження»: у НАБУ відповіли на заяви СБУ щодо сприяння детективів у виїзді олігарху

У НАБУ заявили, що детективи їздили у відрядження на запрошення Ініціативи з повернення вкрадених активів

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Як раніше повідомили у СБУ, два співробітники НАБУ брали участь у операції з вивезення за кордон одного з відомих олігархів. Вони при цьому знаходилися у сусідньому купе поїзда «для підстраховки». Відповідну «спецоперацію», за даними слідства, також організував Федір Христенко.

«Під час обшуків у контактерів депутата від забороненої партії ОПЗЖ Христенка знайшли матеріали кримінальних проваджень НАБУ, зокрема документи негласного стеження за фігурантами, а також анкети кандидатів у детективи Бюро, що свідчить про російський вплив та системні витоки інформації з антикорупційного відомства», - заявили в СБУ.

У свою чергу в НАБУ заявили, що детективи їздили у відрядження — на запрошення Ініціативи з повернення вкрадених активів (StAR), яка є спільною програмою Світового банку та Управління ООН з наркотиків та злочинності.

«Поїздка була офіційною, завчасно погодженою і відбулася з метою участі у серії двосторонніх зустрічей у межах Глобального форуму з повернення активів, що проходив 25-27 червня у Відні.

Жоден з учасників відрядження не знайомий із особою, згаданою у відео СБУ. Співробітники НАБУ не мають жодного стосунку до поширених у відео тверджень, зокрема щодо так званої «допомоги у втечі» чи «купе прикриття».

Національне бюро як незалежний орган з викриття топкорупції здійснює свою діяльність виключно у межах закону. Жодна особа незалежно від посади чи статусу не має впливу на перебіг розслідувань.

До повідомлення додаємо офіційне підтвердження від організаторів заходу — лист Ініціативи StAR», - заявили у НАБУ.

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