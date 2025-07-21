Володимир Зеленський повідомив, що рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу

За його словами, рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

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Президент Володимир Зеленський повідомив про результати першого засідання оновленого складу РНБО.

За його словами, рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність. Мораторій дає необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики.

«Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців», зазначив Президент.

Також він заявив, що перше засідання нового складу РНБО було присвячене внутрішній безпеці – безпеці економічній.

«Абсолютно конкретне завдання: направити більше внутрішніх сил в Україні на розвиток, на зростання економіки, а отже, зростання виробництва, зростання робочих місць, які можуть підтримувати нашу оборону та стійкість України. Маємо відчутно масштабувати інвестиції в Україну та реалізацію наших спільних із партнерами проєктів. Зокрема, це стосується локалізації виробництв в Україні», додав він.

Автор: Наталя Мамченко

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