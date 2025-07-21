Владимир Зеленский сообщил, что решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса

По его словам, решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и в целом на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

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Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах первого заседания обновленного состава СНБО.

По его словам, решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и в целом на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность. Мораторий дает необходимую основу для полного внедрения необходимых решений ради экономической безопасности и анализа соответствующей практики.

«Все то, что должно поддержать сейчас украинский бизнес и сотрудничество партнеров с Украиной, должно быть быстро и обязательно реализовано. Нам нужны ощутимые экономические результаты уже за следующие шесть месяцев», — отметил Президент.

Также он заявил, что первое заседание нового состава СНБО было посвящено внутренней безопасности – безопасности экономической.

«Абсолютно конкретная задача: направить больше внутренних сил в Украине на развитие, на рост экономики, а значит, рост производства, рост рабочих мест, которые могут поддерживать нашу оборону и устойчивость Украины. Должны ощутимо масштабировать инвестиции в Украину и реализацию наших совместных с партнерами проектов. В частности, это касается локализации производств в Украине», — добавил он.

Автор: Наталя Мамченко

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