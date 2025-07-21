Массовое отравление в ресторане Кацурина «Китайский Привет» — у 45 человек обнаружили сальмонеллез

В настоящее время все заболевшие с положительной динамикой выздоравливают.

Фото: bsmu.edu.ua

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Как известно, ресторатор и популярный food-блогер Миша Кацурин сообщил о случае массового отравления в своем новом ресторане во Львове. 17 июля сообщалось о госпитализации 70 человек.

Руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики заболеваний Наталья Иванченко-Тимко сообщила, что у 45 человек выявлен сальмонеллез. Все они ели один и тот же десерт.

«В Львовской области на сальмонеллез заболели 76 человек, из них 10 — дети. Все больные употребляли сингапурский чизкейк, в состав которого входят сырые яйца», — рассказала она.

У 45 пациентов лабораторно обнаружена сальмонелла энтеритидис — возбудитель сальмонеллеза.

Также она добавила, что все заболевшие выздоравливают с положительной динамикой.

«Употребление блюд, в состав которых входят сырые яйца, всегда повышает риск заболевания острыми кишечными инфекциями, в частности сальмонеллезом», — предупредила она.

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