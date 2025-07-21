Практика судов
  1. В Украине

Массовое отравление в ресторане Кацурина «Китайский Привет» — у 45 человек обнаружили сальмонеллез

20:17, 21 июля 2025
В настоящее время все заболевшие с положительной динамикой выздоравливают.
Массовое отравление в ресторане Кацурина «Китайский Привет» — у 45 человек обнаружили сальмонеллез
Фото: bsmu.edu.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, ресторатор и популярный food-блогер Миша Кацурин сообщил о случае массового отравления в своем новом ресторане во Львове. 17 июля сообщалось о госпитализации 70 человек. 

Руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики заболеваний Наталья Иванченко-Тимко сообщила, что у 45 человек выявлен сальмонеллез. Все они ели один и тот же десерт.

«В Львовской области на сальмонеллез заболели 76 человек, из них 10 — дети. Все больные употребляли сингапурский чизкейк, в состав которого входят сырые яйца», — рассказала она.

У 45 пациентов лабораторно обнаружена сальмонелла энтеритидис — возбудитель сальмонеллеза.

Также она добавила, что все заболевшие выздоравливают с положительной динамикой.

«Употребление блюд, в состав которых входят сырые яйца, всегда повышает риск заболевания острыми кишечными инфекциями, в частности сальмонеллезом», — предупредила она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов отравление

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский сообщил, что решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса

По его словам, решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и в целом на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

В НАБУ прокомментировали задержание СБУ сотрудника ЦА НАБУ, работу которого курировал экс-охранник Януковича

В СБУ заявили, что сообщали руководству НАБУ о рисках, но руководство Бюро не отреагировало – в то же время в НАБУ заявили, что обращались в СБУ по поводу соответствующего сотрудника.

Иностранные эксперты обеспечили объективность и беспристрастность отбора членов ВСП и ВККС – Высший совет правосудия

Опыт работы Этического совета и Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС в ВСП признали успешным.

В СБУ заявили о выявленных признаках российского влияния на НАБУ

Как отмечает СБУ, при обысках у контактов Федора Христенко обнаружены материалы производств НАБУ и анкеты кандидатов в детективы, что свидетельствует «о российском влиянии на НАБУ и системных утечках информации».

Денис Маслов внес законопроект о повышении окладов судьям местных судов до 90 тысяч грн, но есть нюанс

Изменения предусматривают расчет окладов судей в орудных величинах, а размер орудной величины будет установлен Кабмином, поручение которому с «желаемым» размером этой величины содержится в другом законопроекте, который зарегистрировали Руслан Стефанчук, Галина Третьякова, Даниил Гетманцев и другие.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду