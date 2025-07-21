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Масове отруєння в ресторані Кацуріна «Китайський Привіт» — у 45 осіб виявили сальмонельоз

20:17, 21 липня 2025
Наразі усі хворі з позитивною динамікою одужують.
Масове отруєння в ресторані Кацуріна «Китайський Привіт» — у 45 осіб виявили сальмонельоз
Фото: bsmu.edu.ua
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Як відомо, ресторатор та популярний food-блогер Міша Кацурін повідомив про випадок масового отруєння у його новому ресторані у Львові.  17 липня повідомлялося про госпіталізацію 70 осіб.

Керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталю Іванченко-Тімко повідомила, що у 45 осіб виявили сальмонельоз. Вони всі їли один і той самий десерт.

«На сальмонельоз у Львівській області захворіли 76 людей, з них 10 дітей. Усі хворі вживали сінгапурський чізкейк, до складу якого входять сирі яйця», - розповіла вона.

У 45 пацієнтів лабораторно виявлено сальмонелу ентерітідіс - збудник сальмонельозу.

Також вона додала, що усі хворі з позитивною динамікою одужують.

«Вживання страв, до складу яких входять сирі яйця, завжди підвищує ризик захворювання на гострі кишкові інфекції, зокрема сальмонельоз», - попередила вона.

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Львів отруєння

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