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Добір на посаду судді місцевого суду — оприлюднили кодовані результати тестування з історії української державності за 21 липня

19:55, 21 липня 2025
ВККС оприлюднила кодовані результати тестування за 21 липня стосовно 939 осіб.
Добір на посаду судді місцевого суду — оприлюднили кодовані результати тестування з історії української державності за 21 липня
Фото: vkksu.gov.ua
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадала, що з 15 до 24 липня стосовно 8 432 учасників триває проведення тестування знань з історії української державності як перший етап кваліфікаційного іспиту у межах добору на посаду судді місцевого суду.

Мінімально допустимий бал тестування – 26 балів.

Максимальний бал тестування – 40 балів.

Встановлено кодовані результати тестування за 21 липня стосовно 939 осіб:

1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 16 осіб;

2) набрали мінімально допустимий бал – 923 осіб:

  • від 26 до 30 балів – 21 осіб;
  • від 31 до 35 балів – 82 осіб;
  • від 36 до 40 балів – 820 особи.

До другого етапу кваліфікаційного іспиту (тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду) допускатимуться за рейтингом не більше 7 200 осіб, які набрали не менше 26 балів.

Станом на 21 липня 2025 року встановлено результати тестування знань з історії української державності 5622 осіб:

1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 99 осіб;

2) набрали мінімально допустимий бал – 5522 осіб:

  • від 26 до 30 балів – 171 осіб;
  • від 31 до 35 балів – 580 осіб;
  • від 36 до 40 балів – 4771 особи.

3) відмова від складання кваліфікаційного іспиту – 1.

Заплановано, що питання допуску до другого етапу кваліфікаційного іспиту розглядатиметься Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 25 липня.

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суд суддя ВККС

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