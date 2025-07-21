Зупинення адвокатської діяльності за непідвищення професійного рівня — що вирішив суд

Суд зазначив, що позивач протягом пʼяти років не виконував обовʼязки щодо підвищення професійного рівня, тобто вчинив пʼять порушень Правил адвокатської етики, що вказує на наявність такої ознаки як систематичність.

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Адвокат, який роками не підвищує свій професійний рівень, вчиняє триваюче порушення Правил адвокатської етики і заслуговує на зупинення права на заняття діяльністю. Правомірність такого рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури підтвердив апеляційний суд, пише офіційний сайт ВКДКА.

У серпні 2024 року ВША звернулася до КДКА Полтавської області зі скаргою на адвоката, який з 2019 року не підвищував свій професійний рівень. Дисциплінарна палата визнала це дисциплінарним проступком і притягнула його до відповідальності, застосувавши попередження.

ВША оскаржила це рішення до ВКДКА, яка змінила рішення в частині стягнення – адвокату зупинили право на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців, відзначивши, що це є співмірним із характером вчиненого ним дисциплінарного проступку (систематичним, протягом п’яти років, порушенням Правил адвокатської етики).

Адвокат звернувся із позовом до суду. Перша інстанція відмовила у задоволенні позову. Суддя виходив з того, що ВКДКА з наслідками розгляду скарги на рішення КДКА регіону має право змінити це рішення. В тому числі в частині застосованого до адвоката дисциплінарного стягнення. А порушень порядку та процедури прийняття оскаржуваного рішення встановлено не було. Пославшись на правові висновки ВС, викладені у постановах від 12.10.2021 у справі № 820/4158/18 та від 19.10.2023 у справі № 280/1396/22, суд зазначив, що в межах розгляду цієї справи може надати правову оцінку рішенню ВКДКА виключно у контексті дотримання відповідної процедури, не втручаючись у надану дисциплінарним органом юридичну оцінку доказам.

Крім того, суд послався на позицію ВС, викладену в постанові від 21.11.2018 у справі №815/171/17: систематичне порушення ПАЕ представляє собою скоєння протягом відповідного періоду декількох порушень. Враховуючи відсутність в матеріалах дисциплінарного провадження доказів на підтвердження обставин щорічного проходження позивачем підвищення кваліфікації, перша інстанція дійшла висновку, що ВКДКА наклала на адвоката стягнення відповідно до закону та з дотриманням строку притягнення позивача до дисциплінарної відповідальності. Адже моментом припинення триваючого правопорушення є виконання порушником установленого обов’язку. Водночас позивач так і не виконав свій професійний обов’язок з підвищення свого професійного рівня.

Переглядаючи справу, Другий апеляційний адміністративний суд виходив з того, що позивач протягом пʼяти років не виконував обовʼязки щодо підвищення професійного рівня, тобто вчинив пʼять порушень ПАЕ, що вказує на наявність такої ознаки як систематичність.

І з огляду на вчинення кількох триваючих порушень, що підтверджено матеріалами справи, а також з урахуванням ст. 31 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», висновок першої інстанції, яка погодилася з позицією ВКДКА, є обгрунтованим.

Зважаючи на ці та інші обставини, Другий ААС постановив залишити апеляційну скаргу адвоката без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін. Відповідна постанова від 07.07.2025 у справі №440/1563/25 набрала законної сили.

«Підвищення професійного рівня — не формальність, а один із професійних обов’язків кожного адвоката, закріплений у Законі «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Безперервне поглиблення, розширення й оновлення адвокатами своїх професійних знань, вмінь та навичок в кінцевому рахунку забезпечує можливість реалізації кожною людиною права на справедливий суд, – відзначив в.о. голови ВКДКА Андрій Місяць. – Тож обовʼязок до професійного самовдосконалення — запорука довіри суспільства до адвокатури. А відповідальність за систематичне невиконання професійного обовʼязку — інструмент підтримки високого рівня правничої професії, який працює для захисту прав громадян».

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