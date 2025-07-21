Зупинення адвокатської діяльності за непідвищення професійного рівня — що вирішив суд

Адвокат, який роками не підвищує свій професійний рівень, вчиняє триваюче порушення Правил адвокатської етики і заслуговує на зупинення права на заняття діяльністю. Правомірність такого рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури підтвердив апеляційний суд, пише офіційний сайт ВКДКА.
У серпні 2024 року ВША звернулася до КДКА Полтавської області зі скаргою на адвоката, який з 2019 року не підвищував свій професійний рівень. Дисциплінарна палата визнала це дисциплінарним проступком і притягнула його до відповідальності, застосувавши попередження.
ВША оскаржила це рішення до ВКДКА, яка змінила рішення в частині стягнення – адвокату зупинили право на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців, відзначивши, що це є співмірним із характером вчиненого ним дисциплінарного проступку (систематичним, протягом п’яти років, порушенням Правил адвокатської етики).
Адвокат звернувся із позовом до суду. Перша інстанція відмовила у задоволенні позову. Суддя виходив з того, що ВКДКА з наслідками розгляду скарги на рішення КДКА регіону має право змінити це рішення. В тому числі в частині застосованого до адвоката дисциплінарного стягнення. А порушень порядку та процедури прийняття оскаржуваного рішення встановлено не було. Пославшись на правові висновки ВС, викладені у постановах від 12.10.2021 у справі № 820/4158/18 та від 19.10.2023 у справі № 280/1396/22, суд зазначив, що в межах розгляду цієї справи може надати правову оцінку рішенню ВКДКА виключно у контексті дотримання відповідної процедури, не втручаючись у надану дисциплінарним органом юридичну оцінку доказам.
Крім того, суд послався на позицію ВС, викладену в постанові від 21.11.2018 у справі №815/171/17: систематичне порушення ПАЕ представляє собою скоєння протягом відповідного періоду декількох порушень. Враховуючи відсутність в матеріалах дисциплінарного провадження доказів на підтвердження обставин щорічного проходження позивачем підвищення кваліфікації, перша інстанція дійшла висновку, що ВКДКА наклала на адвоката стягнення відповідно до закону та з дотриманням строку притягнення позивача до дисциплінарної відповідальності. Адже моментом припинення триваючого правопорушення є виконання порушником установленого обов’язку. Водночас позивач так і не виконав свій професійний обов’язок з підвищення свого професійного рівня.
Переглядаючи справу, Другий апеляційний адміністративний суд виходив з того, що позивач протягом пʼяти років не виконував обовʼязки щодо підвищення професійного рівня, тобто вчинив пʼять порушень ПАЕ, що вказує на наявність такої ознаки як систематичність.
І з огляду на вчинення кількох триваючих порушень, що підтверджено матеріалами справи, а також з урахуванням ст. 31 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», висновок першої інстанції, яка погодилася з позицією ВКДКА, є обгрунтованим.
Зважаючи на ці та інші обставини, Другий ААС постановив залишити апеляційну скаргу адвоката без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін. Відповідна постанова від 07.07.2025 у справі №440/1563/25 набрала законної сили.
«Підвищення професійного рівня — не формальність, а один із професійних обов’язків кожного адвоката, закріплений у Законі «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Безперервне поглиблення, розширення й оновлення адвокатами своїх професійних знань, вмінь та навичок в кінцевому рахунку забезпечує можливість реалізації кожною людиною права на справедливий суд, – відзначив в.о. голови ВКДКА Андрій Місяць. – Тож обовʼязок до професійного самовдосконалення — запорука довіри суспільства до адвокатури. А відповідальність за систематичне невиконання професійного обовʼязку — інструмент підтримки високого рівня правничої професії, який працює для захисту прав громадян».
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