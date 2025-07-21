Приостановление адвокатской деятельности за неповышение профессионального уровня — что решил суд

Суд отметил, что истец на протяжении пяти лет не выполнял обязанности по повышению профессионального уровня, то есть совершил пять нарушений Правил адвокатской этики, что указывает на наличие такого признака, как систематичность.

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Адвокат, который годами не повышает свой профессиональный уровень, совершает продолжающееся нарушение Правил адвокатской этики и заслуживает приостановления права на занятие деятельностью. Законность такого решения Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры подтвердила апелляционная инстанция, пишет официальный сайт ВКДКА.

В августе 2024 года ВША обратилась в КДКА Полтавской области с жалобой на адвоката, который с 2019 года не повышал свой профессиональный уровень. Дисциплинарная палата признала это дисциплинарным проступком и привлекла его к ответственности, применив предупреждение.

ВША обжаловала это решение в ВКДКА, которая изменила его в части взыскания — адвокату приостановили право на занятие адвокатской деятельностью сроком на шесть месяцев, указав, что это соразмерно характеру совершенного им дисциплинарного проступка (систематического, на протяжении пяти лет, нарушения Правил адвокатской этики).

Адвокат обратился с иском в суд. Первая инстанция отказала в удовлетворении иска. Судья исходил из того, что ВКДКА имеет право изменить решение КДКА региона по результатам рассмотрения жалобы, в том числе в части примененного к адвокату дисциплинарного взыскания. Нарушений порядка и процедуры принятия обжалуемого решения установлено не было. Сославшись на правовые выводы Верховного Суда, изложенные в постановлениях от 12.10.2021 по делу № 820/4158/18 и от 19.10.2023 по делу № 280/1396/22, суд отметил, что в рамках рассмотрения данного дела может дать правовую оценку решению ВКДКА исключительно в контексте соблюдения соответствующей процедуры, не вмешиваясь в юридическую оценку доказательств, данную дисциплинарным органом.

Кроме того, суд сослался на позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 21.11.2018 по делу № 815/171/17: систематическое нарушение ПАЭ представляет собой совершение за определенный период нескольких нарушений. Учитывая отсутствие в материалах дисциплинарного производства доказательств, подтверждающих ежегодное прохождение истцом повышения квалификации, первая инстанция пришла к выводу, что ВКДКА наложила на адвоката взыскание в соответствии с законом и с соблюдением срока привлечения к дисциплинарной ответственности. Ведь моментом прекращения продолжающегося правонарушения является исполнение нарушителем установленной обязанности. В то же время истец так и не выполнил свою профессиональную обязанность по повышению своего профессионального уровня.

Пересматривая дело, Второй апелляционный административный суд исходил из того, что истец на протяжении пяти лет не выполнял обязанности по повышению профессионального уровня, то есть совершил пять нарушений ПАЭ, что указывает на наличие такого признака, как систематичность.

И учитывая совершение нескольких продолжающихся нарушений, что подтверждено материалами дела, а также с учетом ст. 31 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», вывод первой инстанции, которая согласилась с позицией ВКДКА, является обоснованным.

Учитывая эти и другие обстоятельства, Второй ААС постановил оставить апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений. Соответствующее постановление от 07.07.2025 по делу № 440/1563/25 вступило в законную силу.

«Повышение профессионального уровня — не формальность, а одна из профессиональных обязанностей каждого адвоката, закрепленная в Законе «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Непрерывное углубление, расширение и обновление адвокатами своих профессиональных знаний, умений и навыков в конечном итоге обеспечивает возможность реализации каждым человеком права на справедливый суд, — отметил и.о. главы ВКДКА Андрей Месяц. — Поэтому обязанность к профессиональному самосовершенствованию — залог доверия общества к адвокатуре. А ответственность за систематическое невыполнение профессиональной обязанности — инструмент поддержки высокого уровня юридической профессии, который работает на защиту прав граждан».

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