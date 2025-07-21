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БПЛА попал у входа в станцию метро «Лукьяновская» – кадры последствий

11:18, 21 июля 2025
Последствия задымления в метро ощущаются до сих пор.
БПЛА попал у входа в станцию метро «Лукьяновская» – кадры последствий
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Киев подвергся очередному массированному обстрелу, из-за чего станция метро «Лукьяновская» временно прекращала обслуживание пассажиров. В результате атаки получила повреждения наземная часть станции. Сейчас, по информации Киевской городской государственной администрации, станция «Лукьяновская» возобновила работу в обычном режиме.

Сообщалось, что вражеский беспилотник попал вблизи входа на станцию, что вызвало пожар. В результате обгорел фасад, остановка вблизи станции метро, а также территория вокруг.

В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видно задымление в подземке, где находились люди.

Пожар удалось ликвидировать, а станция метро «Лукьяновская» работает в обычном режиме. Задымление в метро ощущается до сих пор.

Кадры последствий атаки:

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Киев метро

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