БПЛА влучив біля входу в станцію метро «Лук’янівська» – кадри наслідків

Наслідки задимлення у метро відчуваються досі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київ зазнав чергового масованого обстрілу, через що станція метро «Лук’янівська» тимчасово припиняла обслуговування пасажирів. Унаслідок атаки зазнала пошкоджень наземна частина станції. Наразі, за інформацією Київської міської державної адміністрації, станція «Лук’янівська» відновила роботу в звичайному режимі.

Повідомлялося, що ворожий безпілотник влучив поблизу входу до станції, що спричинило пожежу. В результаті обгорів фасад, зупинка поблизу станції метро, а також територія довкола.

У соціальних мережах з’явилися відеозаписи, на яких видно задимлення в підземці, де перебували люди.

Пожежу вдалося загасити, а станція метро «Лук’янівська» працює у звичному режимі. Задимлення у метро відчувається досі.

Кадри наслідків атаки:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.