Винуватець ДТП оскаржив штраф та намагався перекласти відповідальність на іншого учасника дорожнього руху — що вирішив суд

Водій не надав перевагу в русі і поніс адміністративне покарання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До апеляційного суду звернувся 56-річний житель Рівненського району, якого місцевий суд визнав винним у порушенні правил дорожнього руху. Це порушення призвело до пошкодження автомобілів та іншого майна, за що водію призначили адміністративне покарання — штраф у розмірі 850 гривень. Про це повідомляє Рівненський апеляційний суд.

Апелянт, не погодившись із такою позицією суду першої інстанції, в апеляційній скарзі просив скасувати постанову, а провадження у справі закрити.

Рівненський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу та залишив оскаржуване рішення місцевого суду без змін як законне та обґрунтоване.

Суд встановив, що дорожньо-транспортна пригода сталася торік у жовтні після 9-ї години. Апелянт, керуючи автомобілем «Dacia Logan», виїжджаючи з прилеглої території на вулиці Млинівській у Рівному, не надав дорогу транспортному засобові марки «Volkswagen Golf», що рухався головною дорогою, внаслідок чого відбулося зіткнення іномарок й автомобіль «Volkswagen Golf» інерційно здійснив зіткнення з опорою дорожнього знака. У результаті аварії обидва транспортні засоби, а також дорожній знак зазнали механічних пошкоджень.

Такими діями водій «Dacia Logan» порушив п.п.2.3б., 10.2 ПДР України та вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 124 КУпАП.

У ході розгляду справи Рівненський апеляційний суд призначив комплексну судово-автотехнічну та транспортно-трасологічну експертизу, експерт якої виснував, що причиною настання дорожньо-транспортної пригоди є та обставина, що водій автомобіля «Volkswagen Golf» на перехресті рівнозначних доріг не надав дорогу автомобілю «Dacia Logan», який виїжджав на рівнозначне перехрестя з правового боку.

Разом з тим, цей висновок експерта спростовується інформацією балансоутримувача вулично-дорожньої мережі Рівненської міської територіальної громади, згідно з якою вулиця Млинівська від Луцького кільця до вулиці Білої є головною, а відтак перевагу в русі мав водій автомобіля «Volkswagen Golf».

Таким чином, необґрунтованим є висновок експерта про рівнозначність перехрестя, де сталася ДТП, оскільки спірна ділянка дороги не є перехрестям.

Виходячи з аналізу та оцінки складеної працівниками патрульної поліції схеми дорожньо-транспортної пригоди, яка підписана учасниками ДТП без зауважень, місця зіткнення та характеру пошкоджень транспортних засобів і механіки їх виникнення, письмових пояснень учасників ДТП, Рівненський апеляційний суд погодився із висновком суду першої інстанції, що дії водія «Dacia Logan» перебувають у прямому причинно-наслідковому зв’язку із виникненням аварії.

Водій «Dacia Logan», виїжджаючи з прилеглої території на головну дорогу, не надав перевагу водієві автомобіля «Volkswagen Golf», внаслідок чого й відбулося зіткнення транспортних засобів та їх пошкодження.

Вина апелянта у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП, підтверджується сукупністю зібраних у справі доказів, які повністю узгоджуються між собою і не викликають сумнівів у своїй достовірності та допустимості. А застосований місцевим судом до порушника вид адміністративного стягнення є справедливим та достатнім для його виправлення, а також запобігання вчиненню ним аналогічних правопорушень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.