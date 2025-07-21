У Бучі під Києвом невідомі влаштували салют вночі

На вихідних, а саме 20 липня, близько 22:30 до поліції надійшло повідомлення про запуск салюту на одній із вулиць міста Буча, що в Бучанському районі Київської області.
На місце правоохоронці обстежили територію, тепер тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до порушення.
У поліції нагадали, що під час дії воєнного стану використання піротехніки, включно із салютами та феєрверками, суворо заборонене.
Зазначимо, що в Київській області всю ніч була оголошена тривога.
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