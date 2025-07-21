Практика судов
  1. В Украине

В Буче под Киевом неизвестные устроили салют ночью

12:37, 21 июля 2025
В Киевской области полиция разыскивает лиц, устроивших салют в Буче во время военного положения.
В Буче под Киевом неизвестные устроили салют ночью
Иллюстративное изображение: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В выходные, а именно 20 июля около 22:30, в полицию поступило сообщение о запуске салюта на одной из улиц города Буча, что в Бучанском районе Киевской области.

Правоохранители обследовали территорию, сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к нарушению.

В полиции напомнили, что во время действия военного положения использование пиротехники, включая салюты и фейерверки, строго запрещено.

Отметим, что в Киевской области всю ночь была объявлена воздушная тревога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Киевская область военное положение воздушная тревога

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС «по-тихому» пересмотрела результаты квалификационного экзамена в рамках конкурса в апелляционные суды – кандидат получил допуск к собеседованию

Как выяснилось, практическое задание кандидата в общий апелляционный суд Комиссия вообще не проверяла.

ВСК Верховной Рады после обнародования ОГП результатов обысков в НАБУ может созвать специальное заседание

«В свете сегодняшних событий с НАБУ мы проведем отдельное специальное заседание нашей ВСК по фактам коррупции в правоохранительных органах и судах, с приглашением СБУ, НАБУ, САП, и, конечно, Генерального прокурора», — отметил заместитель главы ВСК Максим Бужанский.

«Заполнить не менее 20% вакансий судей» к сентябрю 2025 года: ВККС стала «заложником» плана Ukraine Facility, за который Украина получает средства от ЕС

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) по плану Ukraine Facility должна быстро заполнить 20% вакансий судей до конца сентября 2025 года, иначе Украине не засчитают выполнение индикатора и, соответственно, госбюджет рискует недополучить средства.

СБУ провела проверку в Специализированной антикоррупционной прокуратуре – руководитель САП Клименко за границей

Руководитель САП Александр Клименко вместе с директором НАБУ Семеном Кривоносом находятся за границей в командировке – в САП сообщили о проверках СБУ после уведомления о 70 обысках в НАБУ.

В отношении сотрудников НАБУ проводится 70 обысков, а директор НАБУ Семен Кривонос находится в Великобритании — НАБУ

В НАБУ заявили, что СБУ и Офис Генпрокурора в настоящее время проводят 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ, в то время как директор НАБУ Семен Кривонос находился в Великобритании.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду