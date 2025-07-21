В Буче под Киевом неизвестные устроили салют ночью

В выходные, а именно 20 июля около 22:30, в полицию поступило сообщение о запуске салюта на одной из улиц города Буча, что в Бучанском районе Киевской области.
Правоохранители обследовали территорию, сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к нарушению.
В полиции напомнили, что во время действия военного положения использование пиротехники, включая салюты и фейерверки, строго запрещено.
Отметим, что в Киевской области всю ночь была объявлена воздушная тревога.
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