Обязаны ли дети содержать родителей – объяснение

Минюст объяснил, когда дети должны платить алименты родителям, а когда – нет.

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Министерство юстиции Украины разъяснило основания для уплаты алиментов на содержание родителей или освобождения от этой обязанности. Статья 51 Конституции Украины устанавливает, что совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.

Также в Семейном кодексе Украины (далее - СК) определено, что ребенок, совершеннолетние дочь, сын обязаны заботиться о родителях, проявлять о них заботу и оказывать им помощь. Если совершеннолетние дочь, сын не заботятся о своих нетрудоспособных, немощных родителях, с них могут быть по решению суда взысканы средства на покрытие расходов, связанных с предоставлением такой заботы (статья 172 СК).

Основания возникновения обязанности совершеннолетних дочери, сына содержать родителей

Согласно статье 202 СК совершеннолетние дочь, сын обязаны содержать родителей, которые являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи.

В то же время, если мать, отец были лишены родительских прав и эти права не были восстановлены, обязанность содержать мать, отца у дочери, сына, в отношении которых они были лишены родительских прав, не возникает.

Согласно Постановлению Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 24.04.2019 № 463/2634/16-ц нетрудоспособным считается тот из родителей, кто достиг общего пенсионного возраста или является инвалидом I, II или III группы.

Потребность в материальной помощи определяется в каждом конкретном случае в зависимости от материального положения родителей. Во внимание принимаются получение родителями пенсии, государственных льгот, субсидий, наличие у родителей имущества, которое может приносить доход и т.д..

Сам по себе факт нетрудоспособности родителей не порождает возникновения у детей обязанности их содержания, и не свидетельствует о наличии потребности в предоставлении материальной помощи. Право на содержание (алименты) имеет нетрудоспособное лицо, которое не обеспечено прожиточным минимумом (Постановление Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 10.10.2018 № 301/160/17).

Также в соответствии со статьей 203 СК дочь, сын кроме уплаты алиментов обязаны участвовать в дополнительных расходах на родителей, вызванных тяжелой болезнью, инвалидностью или немощностью.

В исключительных случаях, если мать, отец являются тяжело больными, лицами с инвалидностью, а ребенок (статья 6 настоящего Кодекса) имеет достаточный доход (заработок), суд может постановить решение о взыскании с нее единовременно или в течение определенного срока средств на покрытие расходов, связанных с лечением и уходом за ними (статья 206 СК).

Освобождение дочери, сына от обязанности содержать мать, отца

Дочь, сын могут быть освобождены судом от обязанности содержать мать, отца и обязанности участвовать в дополнительных расходах, если будет установлено, что мать, отец уклонялись от выполнения своих родительских обязанностей (абзац 1 части 1 статьи 204 СК)

В соответствии с п. 21 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 15.05.2006 № 3 «О применении судами отдельных норм Семейного кодекса Украины при рассмотрении дел относительно отцовства, материнства и взыскания алиментов» обязанность совершеннолетних дочери, сына содержать своих нетрудоспособных родителей, нуждающихся в материальной помощи (статья 202 СК), не является абсолютной. В связи с этим суд по требованию дочери, сына, к которым предъявлен иск о взыскании алиментов, обязан проверить их доводы об уклонении родителей от выполнения своих обязанностей в отношении них (статья 204 СК).

В соответствии со статьей 81 Гражданского процессуального кодекса Украины каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев, установленных настоящим Кодексом. Доказывание не может основываться на предположениях. Суд не может собирать доказательства, касающиеся предмета спора, по собственной инициативе, кроме истребования доказательств судом в случае, когда он сомневается в добросовестном осуществлении участниками дела их процессуальных прав или выполнении обязанностей по доказательствам, а также других случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Кроме того, согласно абзацам 2 и 3 части 1 статьи 204 СК дочь, сын освобождаются судом от обязанности содержать мать, отца и обязанности участвовать в дополнительных расходах, если будет установлено, что мать, отец не платили алименты на содержание ребенка, что привело к возникновению задолженности, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за три года, и такая задолженность является непогашенной на момент принятия судом решения об определении размера алиментов на родителей.

В исключительных случаях суд может присудить с дочери, сына алименты на срок не более трех лет.

Неуплата алиментов на содержание ребенка, которая привела к возникновению задолженности, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за три года, подтверждается справкой, выданной органом государственной исполнительной службы, частным исполнителем в порядке, установленном законом (часть 2 статьи 204 СК).

Определение размера алиментов на родителей

Суд определяет размер алиментов на родителей в твердой денежной сумме и (или) в доле от заработка (дохода) с учетом материального и семейного положения сторон.

При определении размера алиментов и дополнительных расходов суд принимает во внимание возможность получения содержания от других детей, к которым не предъявлен иск о взыскании алиментов, жены, мужа и своих родителей (статья 205 СК).

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