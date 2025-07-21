Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Виновник ДТП обжаловал штраф и пытался переложить ответственность на другого участника дорожного движения - решившего суд

18:01, 21 июля 2025
Водитель не отдал предпочтение в движении и понес административное наказание.
Виновник ДТП обжаловал штраф и пытался переложить ответственность на другого участника дорожного движения - решившего суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В апелляционный суд обратился 56-летний житель Ровенского района, которого местный суд признал виновным в нарушении правил дорожного движения. Это нарушение привело к повреждению автомобилей и другого имущества, за что водителю было назначено административное наказание — штраф в размере 850 гривен. Об этом сообщает Ровенский апелляционный суд.

Апеллянт, не согласившись с такой позицией суда первой инстанции, в апелляционной жалобе просил отменить постановление, а производство по делу закрыть.

Ровенский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу и оставил обжалуемое решение местного суда без изменений как законное и обоснованное.

Суд установил, что дорожно-транспортное происшествие произошло в октябре прошлого года после 9 часов утра. Апеллянт, управляя автомобилем «Dacia Logan», выезжая с прилегающей территории на улице Млыновской в Ровно, не предоставил преимущество в движении транспортному средству марки «Volkswagen Golf», которое двигалось по главной дороге, в результате чего произошло столкновение иномарок, и автомобиль «Volkswagen Golf» по инерции столкнулся с опорой дорожного знака. В результате аварии оба транспортных средства, а также дорожный знак получили механические повреждения.

Такими действиями водитель «Dacia Logan» нарушил п.п. 2.3б., 10.2 Правил дорожного движения Украины и совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 124 КУоАП.

В ходе рассмотрения дела Ровенский апелляционный суд назначил комплексную судебно-автотехническую и транспортно-трасологическую экспертизу, эксперт которой пришел к выводу, что причиной дорожно-транспортного происшествия является тот факт, что водитель автомобиля «Volkswagen Golf» на перекрестке равнозначных дорог не предоставил преимущество автомобилю «Dacia Logan», который выезжал на равнозначный перекресток с правой стороны.

В то же время этот вывод эксперта опровергается информацией балансодержателя улично-дорожной сети Ровенской городской территориальной громады, согласно которой улица Млыновская от Луцкого кольца до улицы Белой является главной, а значит, преимущество в движении имел водитель автомобиля «Volkswagen Golf».

Таким образом, вывод эксперта о равнозначности перекрестка, на котором произошла авария, является необоснованным, поскольку спорный участок дороги не является перекрестком.

Исходя из анализа и оценки составленной сотрудниками патрульной полиции схемы дорожно-транспортного происшествия, подписанной участниками ДТП без замечаний, места столкновения и характера повреждений транспортных средств и механики их возникновения, письменных объяснений участников ДТП, Ровенский апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции, что действия водителя «Dacia Logan» находятся в прямой причинно-следственной связи с возникновением аварии.

Водитель «Dacia Logan», выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, не предоставил преимущество водителю автомобиля «Volkswagen Golf», в результате чего и произошло столкновение транспортных средств и их повреждение.

Вина апеллянта в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 124 КУоАП, подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, которые полностью согласуются между собой и не вызывают сомнений в своей достоверности и допустимости. А примененное местным судом к нарушителю административное взыскание является справедливым и достаточным для его исправления, а также предупреждения совершения им аналогичных правонарушений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ДТП судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Иностранные эксперты обеспечили объективность и беспристрастность отбора членов ВСП и ВККС – Высший совет правосудия

Опыт работы Этического совета и Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС в ВСП признали успешным.

В СБУ заявили о выявленных признаках российского влияния на НАБУ

Как отмечает СБУ, при обысках у контактов Федора Христенко обнаружены материалы производств НАБУ и анкеты кандидатов в детективы, что свидетельствует «о российском влиянии на НАБУ и системных утечках информации».

Денис Маслов внес законопроект о повышении окладов судьям местных судов до 90 тысяч грн, но есть нюанс

Изменения предусматривают расчет окладов судей в орудных величинах, а размер орудной величины будет установлен Кабмином, поручение которому с «желаемым» размером этой величины содержится в другом законопроекте, который зарегистрировали Руслан Стефанчук, Галина Третьякова, Даниил Гетманцев и другие.

Должна быть ясность в стратегии правительства в широком наборе реформ – глава миссии МВФ по Украине

Руководитель миссии МВФ по Украине Гевин Грей отметил, что для МВФ важно, чтобы партнеры могли сказать всем заинтересованным сторонам, что Украина продолжает реформы.

В бюджетном комитете считают, что международным партнерам пора разрешить использовать их помощь на нужды ВСУ

Сейчас международные партнеры не разрешают использовать свою помощь на нужды сектора обороны Украины, кроме Великобритании.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду