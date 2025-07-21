Виновник ДТП обжаловал штраф и пытался переложить ответственность на другого участника дорожного движения - решившего суд

Водитель не отдал предпочтение в движении и понес административное наказание.

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В апелляционный суд обратился 56-летний житель Ровенского района, которого местный суд признал виновным в нарушении правил дорожного движения. Это нарушение привело к повреждению автомобилей и другого имущества, за что водителю было назначено административное наказание — штраф в размере 850 гривен. Об этом сообщает Ровенский апелляционный суд.

Апеллянт, не согласившись с такой позицией суда первой инстанции, в апелляционной жалобе просил отменить постановление, а производство по делу закрыть.

Ровенский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу и оставил обжалуемое решение местного суда без изменений как законное и обоснованное.

Суд установил, что дорожно-транспортное происшествие произошло в октябре прошлого года после 9 часов утра. Апеллянт, управляя автомобилем «Dacia Logan», выезжая с прилегающей территории на улице Млыновской в Ровно, не предоставил преимущество в движении транспортному средству марки «Volkswagen Golf», которое двигалось по главной дороге, в результате чего произошло столкновение иномарок, и автомобиль «Volkswagen Golf» по инерции столкнулся с опорой дорожного знака. В результате аварии оба транспортных средства, а также дорожный знак получили механические повреждения.

Такими действиями водитель «Dacia Logan» нарушил п.п. 2.3б., 10.2 Правил дорожного движения Украины и совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 124 КУоАП.

В ходе рассмотрения дела Ровенский апелляционный суд назначил комплексную судебно-автотехническую и транспортно-трасологическую экспертизу, эксперт которой пришел к выводу, что причиной дорожно-транспортного происшествия является тот факт, что водитель автомобиля «Volkswagen Golf» на перекрестке равнозначных дорог не предоставил преимущество автомобилю «Dacia Logan», который выезжал на равнозначный перекресток с правой стороны.

В то же время этот вывод эксперта опровергается информацией балансодержателя улично-дорожной сети Ровенской городской территориальной громады, согласно которой улица Млыновская от Луцкого кольца до улицы Белой является главной, а значит, преимущество в движении имел водитель автомобиля «Volkswagen Golf».

Таким образом, вывод эксперта о равнозначности перекрестка, на котором произошла авария, является необоснованным, поскольку спорный участок дороги не является перекрестком.

Исходя из анализа и оценки составленной сотрудниками патрульной полиции схемы дорожно-транспортного происшествия, подписанной участниками ДТП без замечаний, места столкновения и характера повреждений транспортных средств и механики их возникновения, письменных объяснений участников ДТП, Ровенский апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции, что действия водителя «Dacia Logan» находятся в прямой причинно-следственной связи с возникновением аварии.

Водитель «Dacia Logan», выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, не предоставил преимущество водителю автомобиля «Volkswagen Golf», в результате чего и произошло столкновение транспортных средств и их повреждение.

Вина апеллянта в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 124 КУоАП, подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, которые полностью согласуются между собой и не вызывают сомнений в своей достоверности и допустимости. А примененное местным судом к нарушителю административное взыскание является справедливым и достаточным для его исправления, а также предупреждения совершения им аналогичных правонарушений.

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