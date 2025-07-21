Сколько стоит сварить кукурузу на электроплите: подсчет затрат на электроэнергию

В разгар сезона кукурузы многие украинцы готовят ее дома. Но сколько на самом деле стоит сварить кукурузу на обычной электроплите — подсчитали специалисты энергетической компании YASNO в Киеве.
По их расчетам, максимальная мощность одной конфорки электроплиты составляет 3,1 кВт. Чтобы сварить кукурузу, необходимо примерно 10 минут — это 0,17 часа. За это время расходуется около 0,53 кВт/ч электроэнергии.
При действующем тарифе 4,32 грн за кВт/ч, стоимость приготовления составляет 2,29 грн.
Специалисты также советуют выбирать молодую кукурузу — она варится гораздо быстрее, что позволяет сэкономить еще больше.
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