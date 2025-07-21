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Скільки коштує зварити кукурудзу на електроплиті: підрахунок витрат на енергію

23:31, 21 липня 2025
У сезон кукурудзи фахівці енергетичної компанії підрахували, скільки реально коштує її приготування вдома.
Скільки коштує зварити кукурудзу на електроплиті: підрахунок витрат на енергію
Джерело фото: Andre Ouellet / Unsplash
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У розпал сезону кукурудзи багато українців готують її вдома. Але скільки реально коштує зварити кукурудзу на звичайній електроплиті — підрахували фахівці енергетичної компанії YASNO у Києві.

За їхніми розрахунками, максимальна потужність однієї конфорки електроплити становить 3,1 кВт. Щоб зварити кукурудзу, потрібно приблизно 10 хвилин — це 0,17 години. За цей час витрачається близько 0,53 кВт/год електроенергії.

При чинному тарифі 4,32 грн за кВт/год, вартість приготування становить 2,29 грн.

Фахівці також радять обирати молоду кукурудзу — вона вариться значно швидше, що дозволяє ще більше зекономити.

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