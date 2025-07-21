Іноземні експерти забезпечили об’єктивність і неупередженість відбору членів ВРП та ВККС – Вища рада правосуддя

Досвід роботи Етичної ради та Конкурсної комісії з добору членів ВККС у ВРП визнали успішним.

Джерело фото: Вища рада правосуддя

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У Вищій раді правосуддя розповіли про позитивну роль іноземних експертів, які входять або входили до складу Етичної ради та Конкурсної комісії з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як повідомила під час візиту до Республіки Молдова член Вищої ради правосуддя Олена Ковбій, під час відбору кандидатів на посади членів Ради правосуддя та ВККС, Україна «досягла суттєвого прогресу» в удосконаленні механізмів «перевірки доброчесності й люстрації».

На думку представниці ВРП, прогресу вдалося досягти, перш за все, завдяки діяльності Етичної ради та Конкурсної комісії з добору членів ВККС, у складі яких, як відомо, «контрольний голос» мають іноземні експерти у сфері права та антикорупційної діяльності.

«Участь міжнародних експертів у роботі цих органів забезпечує об'єктивність і неупередженість оцінювання», - розповіла молдавським колегам Олена Ковбій.

Нагадаємо, що діючий склад Вищої ради правосуддя та ВККС відібрано за участю іноземних експертів.

Етична рада, яка здійснює попередній відбір членів Ради правосуддя, працює з 2021 року.

Конкурсна комісія з добору членів ВККС з міжнародними експертами у складі припинила свою діяльність 1 червня 2025 року.

Автор В’ячеслав Хрипун

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